عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثاني خلال ساعات.. انفجار ضخم وسط دونيتسك شرق أوكرانيا

الأربعاء 23 فبراير 2022

الخليج 365

دوى انفجار ضخم وسط مدينة دونيتسك الخاضعة لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا شرق أوكرانيا.



دوي الانفجار الذي سُمع في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وهو الثاني خلال ساعات، حيث تحدثت رويترز مساء الثلاثاء عن انفجارات في وسط دونيتسك.

تأتي الانفجارات بعد ساعات من اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وأمر منذ ذلك الحين بنشر قوات هناك، وهو ما يعمّق المخاوف الغربية من حرب كبرى في أوروبا.

والإثنين، قال إعلام روسي إن انفجارات سمع دويها قرب مطار دونيتسك شرق أوكرانيا حيث تتزايد المناوشات بين انفصاليين موالين لموسكو وكييف.

وتشهد مدينة دونيتسك قتالا متقطعا بين الانفصاليين الموالين لروسيا والجيش الأوكراني.

ويتبادل الانفصاليون وأوكرانيا الاتهامات بشأن المسؤولية عن تردي الوضع الأمني على الحدود.

وفي ظل التوترات المتزايدة بات من المستحيل التحقق بصورة مستقلة من وضع الأعمال العدائية في المنطقة.