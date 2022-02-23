عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكرملين يستخف بخطاب بايدن.. وبوتين لم يتابعه

الأربعاء 23 فبراير 2022

الخليج 365

فيما بدا استخفافا بخطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن للتعليق على تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا قال الكرملين إنه لم يتابع الكلمة.



نقل إعلام روسي عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن الكرملين لم يتابع خطاب بايدن بشأن أوكرانيا وأن الرئيس فلاديمير بوتين لديه اجتماع عمل الآن.

وأعلن بايدن نشر الجيش الأمريكي في دول البلطيق ردا على اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوهانسك، معتبرا أن الخطوة بمثابة إعلان حرب على أوكرانيا.

وتعهد بايدن في كلمته التي أعلن عن موعدها في وقت سابق للتعليق على تطورات الأزمة الأوكرانية بفرض عقوبات على النخبة الروسية.

نقل إعلام روسي عن متحدث روسي قوله إن الكرملين لم يتابع خطاب بايدن بشأن أوكرانيا وأن الرئيس فلاديمير بوتين لديه اجتماع عمل الآن.

وأعلن بايدن انشر الجيش الأمريكي في دول البلطيق ردا على اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوهانسك، معتبرا أن الخطوة بمثابة إعلان حرب على أوكرانيا.

وتعهد بايدن في كلمة التي أعلن عن موعدها في وقت سابق للتعليق على تطورات الأزمة الأوكرانية بفرض عقوبات على النخبة الروسية.

واعترفت روسيا أمس باستقلال منطقتين يسيطر عليهما انفصاليون موالون لموسكو في خطوة تضاعف حدة التوتر المتصاعد أصلا بين الغرب والكرملين.

وعلى الرغم من ذلك، لفت بايدن إلى أن "هناك فرصة لتجنب السيناريو الأسوأ في الأزمة الأوكرانية"، مؤكدا أن بلاده ستتعامل مع روسيا وفقا لأفعالها وليس لتصريحاتها.

وكان شهود عيان قد أفادوا الثلاثاء إن رتلا عسكريا روسيا يضم أكثر من 100 شاحنة في طريقه نحو الحدود الأوكرانية.

وأوضح الشهود بحسب رويترز أن قافلة عسكرية تضم أكثر من 100 شاحنة تحمل جنودا شوهدت وهي تتجه صوب الحدود الأوكرانية في منطقة بيلجورود الروسية.

وكان البرلمان الروسي قد وافق الثلاثاء على معاهدات بين المنطقتين التي تقول أوكرانيا أنهما جزء من أراضيها.

وتتسارع الجهود الغربية للرد على الخطوة الروسية بعقوبات "مؤلمة" بحسب ما تعهدت فرنسا على لسان مسؤوليها اليوم.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال الثلاثاء، إن اتفاقيات مينسك التي تعد أساسا للحل في الأزمة مع أوكرانيا لم تعد "قائمة"، ولوح بتدخل عسكري ضدها.

وقال بوتين، في تصريحات صحفية، إن "اتفاقيات مينسك قُتلت قبل فترة طويلة من اعترافنا باستقلال لوهانسك ودونيتسك".