كييف تستعد لـ"الحرب".. رواج قياسي لتجارة السلاح و6 ملايين "مدني مسلح"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كييف تستعد لـالحرب.. رواج قياسي لتجارة السلاح و6 ملايين مدني مسلح

الأربعاء 23 فبراير 2022

الخليج 365

تضاعفت مبيعات السلاح للمواطنين العاديين في العاصمة الأوكرانية كييف، وسط مخاوف من اندلاع حرب مع روسيا.



وفيما يتدهور الوضع الميداني في منطقة شرق أوكرانيا يوما بعد يوم، يقوم المزيد والمزيد من المواطنين في كييف بتسليح أنفسهم للقتال ضد الغزاة الروس المحتملين، وازدهرت التجارة في البنادق والمسدسات في كييف بشكل خاص، وفق تقرير لمراسل صحيفة بيلد الألمانية "خاصةً".

وقال فاديم كورتنانشوك (39 عامًا) ، العضو المنتدب لشركة "BAT" التي تملك أحد أكبر متاجر الأسلحة في كييف، لـ"بيلد": "قبل هذا الوضع السيئ، كنا نبيع ربما عشرة بنادق في الأسبوع. الآن على الأقل عشرة في اليوم".

وفي متجر الأسلحة الأكبر للشركة في حي بوشينيا في كييف، تتناثر البنادق الآلية، وأسلحة الصيد والمسدسات من جميع أنحاء العالم، على الجدران. فيما تتواجد في الغرفة المجاورة، مساحة للتدريب على إطلاق النار ببنادق صيد.

وكان ألكسندر (26 عامًا)، وهو رسام، يتدرب على إطلاق النار في المكان استعدادا لوضع طارئ، واستطاع أن يصيب الهدف 3 مرات متتالية.

وقال ألكسندر لـ"بيلد"، "سأقاتل إذا جاء الروس.. هذا ما أتدرب عليه، سوف نقاوم، ويجب أن يعرفوا ذلك".

ووفق بيلد، تسمح قوانين حيازة الأسلحة المتساهلة في أوكرانيا، للجميع تقريبًا بتسليح أنفسهم، وكل ما يحتاجه المرء لامتلاك سلاح، هو فحص طبي، واجتياز دورة إطلاق نار، وتأمين طبي، ثم يتم تسجيل ملكية البندقية ويتلقى المالك رخصة السلاح.

ووفق ما نقلته بيلد عن مصادر أوكرانية، فإن هناك نحو مليون قطعة سلاح مرخصة في البلاد في الوقت الحالي، لكن هناك تقارير تتحدث عن امتلاك 2.5 مليون مواطن أوكراني لقطع سلاح بشكل شرعي.

فيما يمتلك خمسة ملايين أوكراني آخرون أسلحة غير مرخصة، ويجري تداول عشرات الآلاف من بنادق الكلاشينكوف وأسلحة أخرى من منطقة الحرب، في أسواق سوداء بالبلاد.

فاديم كورتنانشوك قال أيضا إن "السترات الواقية من الرصاص والسكاكين ومسدسات الغاز رائجة بشكل كبير أيضًا.. يشتري الناس أي شيء يمكن أن يساعدهم في أوقات الحاجة".

وخدم كورتنانشوك كضابط في الجيش الأوكراني لمدة 11 عاما، ويقول "عندما يحين الوقت، سنقاوم. لا يهم أين أو كيف. سنجعل الأمر صعبًا على الروس".

وحول أسعار قطع السلاح، تقول صحيفة بيلد إن بإمكان المرء شراء بنادق آلية روسية من طراز AK 47 وبنادق أمريكية من طراز M 16 وبنادق هجومية فرنسية من طراز FAMAS بمقابل يتراوح ما بين 1200 ,3000 يورو.