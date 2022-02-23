شكرا لقرائتكم خبر عن خبير حقوقى: الاستراتيجية الوطنية خطة مصرية للتنفيذ وليست مجرد وثيقة أدبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عماد حجاب الخبير بحقوق الإنسان والباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى، إنه بعد اهتمام عدد من رؤساء الدول الأوروبية خلال لقاءاتهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش القمة بين قادة الاتحادين الأوروبى والأفريقى ببروكسل ببلجيكا، بالاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان فإن ذلك يدل بصورة كبيرة على الاهتمام الدولى بالأوضاع الداخلية فى مصر لمكانتها الدولية والإقليمية.

وأضاف عماد حجاب أنه من المناسب فى الوقت الحاضر أن تقوم الحكومة المصرية والوزارات المعنية بتفعيل كامل لنصوص وبنود الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان وتقديم المقترحات التشريعية اللازمة للتطوير بشكل سريع، ليعرف العالم المتابع لها حجم التطور والتحسن الذى يحدث فى مصر والإرادة المصرية القادرة على إيجاد تحسن حقيقى لحقوق الإنسان على عرض الواقع فى مصر، وأن الاستراتيجية ليست مجرد وثيقة أدبية ولكنها خطة مصرية قابلة للتنفيذ وأن هذا سيكون أبلغ رد فى حالة حدوث انتقادات لحالة وأوضاع حقوق الإنسان، التى توجهها المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.

ولفت عماد حجاب الخبير الحقوقى والباحث فى مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدنى الى أهمية قيام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بسرعة إصدار قرار بتشكيل لجنة مستقلة برئاسته تكون لها إمامة فنية تضم كافة التخصصات تتابع بنفسها دور الوزرات والهيئات والمجتمع المدنى فى تنفيذ الاستراتيجية، وتقديم تقارير ربع سنوية وسنوية عن مراحل التنفيذ والعقبات والاشكاليات التى تواجه التنفيذ، لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وإعلانها للرأى العام المصرى والدولى وتقديمها لمفوضيات الأمم المتحدة المعنية وتوفيرها بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

ونبه عماد حجاب إلى ضرورة قيام مصر بمبادرة طوعية فى التوسع فى التعامل مع المقررين الخواص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لإيجاد ردة فعل دولية قوية، للاهتمام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان ليعرف العالم حجم التطور فى سياسات مصر فى هذا الملف الخيول الذى يهم العالم وحجم ما تحققه فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية ورؤية مصرية الخاصة بهما.