الارشيف / اخبار العالم

أخفتها حول جسدها.. إحباط محاولة راكبة تهريب هواتف محمولة بمطار برج العرب- صور

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أحبطت سلطات جمارك مطار برج العرب الدولي بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي محاولة راكبة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، وذلك بالمخالفة لقوانين الإتصالات والجمارك والاستيراد.

كان رجال الجمارك اشتبهوا في الراكبة "ح.ح.م" مصرية الجنسية أثناء تفتيش الركاب القادمين من الرياض على رحلة الخطوط الجوية .

وبتمرير أمتعة الراكبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY وتفتيشها تبين وجود عدد من الهواتف المحمولة مخبأة داخل حقائبها وعدد آخر أخرجته من حول جسدها عند طلب دخولها للفحص بجهاز الأشعة الذاتى.

قرر مصطفي العربي، مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا