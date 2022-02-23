بلينكن: مستعدون للحوار في حال غيرت موسكو من نهجها

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن واشنطن مستعدة للحوار في حال تغير نهج روسيا بشأن أزمة أوكرانيا.

وأكد بلينكم في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني، أن مسألة انضمام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" تستخدمها روسيا كذريعة بهدف غزو أوكرانيا.

وقال إن الاجتياح الروسي المتجدد لأوكرانيا يعني بكل وضوح رفض موسكو للدبلوماسية، وأن موسكو قوضت اتفاقيات مينسك منذ سنوات.

وأوضح أن ‏العقوبات الأمريكية التي أعلنها الرئيس جو بايدن ستحرم الحكومة الروسية من الدخول إلى أسواق المستثمرين الأساسيين.

وأشار إلى أن روسيا بدأت غزوها لأوكرانيا ما يعني أن الحوار ولقاء نظيره الروسي سيرجي لافروف غير منطقي.