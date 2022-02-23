بلينكن يعلن إلغاء لقائه المقرر مع لافروف

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، أنه ألغى اللقاء الذي كان مقررًا بينه وبين نظيره الروسي سيرغي لافروف بعد اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات إليهما.
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في واشنطن «أما وقد رأينا أن الغزو بدأ، وأن روسيا رفضت بوضوح أي خيار دبلوماسي فلا معنى بتاتًا لأن نلتقي في الوقت الراهن».
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