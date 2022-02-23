أمستردام تحرر رهائنها وتسيطر على المسلح

أعلنت الشرطة الهولندية، مساء الثلاثاء، انتهاء عملية احتجاز الرهائن في متجر «آبل ستور» في أمستردام، استمرت ساعات عدة، موضحة أن القوى الأمنية أوقفت الرجل المسلح.

وكتبت الشرطة في تغريدة «هو ممدد في الشارع ويقوم روبوت بفحصه بحثا عن متفجرات» مضيفة أن الرهينة الأخيرة التي كانت متبقية في المتجر باتت في أمان.