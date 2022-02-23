أعلنت الشرطة الهولندية، مساء الثلاثاء، انتهاء عملية احتجاز الرهائن في متجر «آبل ستور» في أمستردام، استمرت ساعات عدة، موضحة أن القوى الأمنية أوقفت الرجل المسلح.
وكتبت الشرطة في تغريدة «هو ممدد في الشارع ويقوم روبوت بفحصه بحثا عن متفجرات» مضيفة أن الرهينة الأخيرة التي كانت متبقية في المتجر باتت في أمان.
كانت هذه تفاصيل خبر أمستردام تحرر رهائنها وتسيطر على المسلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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