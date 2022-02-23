بقيمة مليار دولار.. أميركا توافق على صفقة عسكرية للكويت

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ 5 ثواني

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية الأميركية قد وافقت على صفقة عسكرية لدولة الكويت لتصميم وإنشاء مجمع لمقر قيادة وزارة الدفاع الكويتية وما يتعلق به من عتاد مقابل مليار دولار، بحسب رويترز.

ووفقا لموقع وكالة التعاون الأمني والدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، فقد طلبت الكويت تصميم وبناء مجمع مقر وزارة الدفاع الكويتية في الكويت، والمشتريات المرتبطة بذلك، ويتضمن ذلك مخصصات لجميع تكاليف المباني المادية وتشييد البنية التحتية.

ويشتمل المشروع الكلي على أكثر من عشرين منشأة، بما في ذلك مرافق المقر الرئيسي للقيادة المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى جميع الدراسات الهندسية والتصاميم والبناء وخدمات إدارة البناء اللازمة لتوفير مجمع مقر يعمل بكامل طاقته.

وذكرت الوزارة أن الصفقة المقترحة “ستدعم السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة في تحسين البنية التحتية لحليف رئيسي من خارج الناتو، والذي كان قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.

وأضافت أن هذه الاتفاقية “ستؤدي إلى تحسين قدرة الكويت على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تحديث مقر وزارة الدفاع الكويتية والبنية التحتية المرتبطة به”، مشيرة إلى أن “الكويت لن تجد صعوبة في استيعاب هذه البنية التحتية والدعم والخدمات المرتبطة بها في قواتها المسلحة”.

من جهة أخرى وقعت الخطوط الجوية الكويتية، يوم الإثنين، اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 31 طائرة بقيمة 6 مليارات دولار ضمن خطط الشركة لتطوير أداءها وإعادة هيكلة أسطولها من الطائرات.

وتشتمل الصفقة على شراء 9 طائرات إيرباص إيه320 نيو و6 طائرات من طراز إيه321نيو و3 طائرات من طراز إيه321نيو إل.آر و4 طائرات إيه330-800نيو و7 طائرات إيه330-900نيو وطائرتين إيه350-900.

سوف تمتلك شركة الخطوط الكويتية بعد تلك الصفقة 31 طائرة إيرباص و 10 طائرات بوينغ بي 777، بحسب وكالة أنباء الكويت (كونا).