بالصور.. غانتس يكشف تزويد إيران لفنزويلا بقنابل موجهة لاستخدامها في “مسيرات مهاجر”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 فبراير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إيران، بالتخطيط لإرسال طائرات من دون طيار مسلحة بذخائر موجهة إلى فنزويلا.

وكانت فنزويلا قد أعلنت في العام 2012 أن إيران تساعدها في بناء طائرات من دون طيار للدفاع عن النفس.

وفي مؤتمر رؤساء المنظمات الأميركية الكبرى الذي يضم الزعماء الأميركيين اليهود في القدس المحتلة، عرض وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، صوراً لما وصفه بطائرات “مهاجر” الإيرانية من دون طيار في فنزويلا.

وقال غانتس: “تظهر تقييماتنا أنه يتم تسليم الذخائر الإيرانية الموجهة بدقة لهذه الطائرات من دون طيار وغيرها من النماذج المماثلة (…) أستطيع أن أقول لكم إنني سمعت في اجتماعاتي مع شركاء من جميع أنحاء العالم، بمن فيهم شركاء من أفريقيا وأميركا اللاتينية، أن هناك شعوراً بالقلق البالغ بشأن الدعم الإيراني للإرهاب”.

في المقابل، تنفي إيران تزويد أي من حلفائها بطائرات عسكرية من دون طيار، ونفت غير مرة سعيها للحصول على أسلحة نووية.

وختم غانتس بالقول إن “الاتفاق النووي، إذا ما تم توقيعه مع إيران، فإنه لا يمثل نهاية الطريق. نحن بحاجة إلى قدرات هجومية، ولدينا مجموعة من العقوبات جاهزة في جيوبنا الخلفية في حال انتهاك إيران لأي اتفاق مستقبلي”.