شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يتوعد «بوتين» بالعقوبات.. الأمر يعتمد على سلوكه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن البيت الأبيض، قبل قليل، أنه سيطلع الكونجرس على العقوبات التي فرضها الرئيس جو بايدن على روسيا، حسبما ذكرت “العربية”.

وأوضح البيت الأبيض، أن العقوبات على روسيا قد تشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمر يعتمد على سلوكه فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الثلاثاء عن تفاصيل العقوبات التي أعلنها الرئيس جو بايدن ضد روسيا.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، إن ‏العقوبات على روسيا تطال نخب روسية مقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، موضحة أن العقوبات تزيد القيود على المعاملات في الدين السيادي الروسي.

ونوهت الخزانة الأمريكية، إلى أن العقوبات شملت شخصيات روسية، ‏ومؤسستين ماليتين روسيتين إحداهما خامس أكبر مؤسسة مالية في البلاد.