شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا في تصريح مفاجئ: روسيا لن تشن حربًا علينا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه لا حاجة للتعبئة العامة اليوم، وذلك ردًا على الحشد العسكري الروسي قرب حدود بلاده.

وأضاف أن روسيا انسحبت من اتفاقية “مينسك”، مشددًا على أن مرسوم تجنيد قوات احتياط لا حاجة له اليوم.

وأكد الرئيس الأوكراني، أنه مستعد لإنهاء الحرب من خلال المحادثات، وقال إن كييف تدعو روسيا إلى حل القضية والتوتر من خلال الحوار بأي صيغة كانت.

وقال زيلينكسي، اليوم الثلاثاء: “نحن نتفهم جميع المخاطر، ونحث روسيا، وليس للمرة الأولى، على حل هذه المسألة من خلال الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات ونحن مستعدون للجلوس في جميع الأماكن (بأي شكل) (من أجل الحوار).. روسيا تعرف ذلك جيدا.. تلقينا ردا وكان الجواب بالأمس، واليوم نقوله على الملأ.. على أوكرانيا الرد على ذلك، وحماية سيادتها ودولتنا”.

وأعرب رئيس أوكرانيا عن اعتقاده بأنه لن يكون هنالك تصعيد عسكري من جانب روسيا، قائلًا :” نعتقد أنه لن تكون هناك حرب ضد أوكرانيا ولن يكون هناك تصعيد واسع النطاق من جانب روسيا وإذا حدث ذلك سنطبق الأحكام العرفية ( قانون في حالة الحرب)”.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية “نوفوستي”، لفت الرئيس الأوكراني إلى أن كييف تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا على خلفية اعترافها باستقلال جمهوريات دونباس.