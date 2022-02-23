شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: خطاب بوتين «المقلق» يظهر أنه يعتبر أوكرانيا تابعًا لروسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء إن خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اعترف فيه باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا وتصريحاته اليوم "مقلقة للغاية" وأوضحت أن بوتين يعتبر أوكرانيا "تابعا" لروسيا.

وأضاف بلينكن للصحفيين عقب اجتماع مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا في واشنطن أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون تشديد العقوبات إذا صعدت روسيا عدوانها على أوكرانيا.