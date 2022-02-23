منال هلال نائبة التنسيقية: مبنى الجمعية الجغرافية معرض للانهيار

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة منال هلال، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجمعية الجغرافية المصرية أنشأها الخديوى إسماعيل عام 1875 والتى تولى رئاستها الأمير أحمد فؤاد والخديوى عباس حلمى الثانى قبل تولى حكم مصر، مشيرة إلى أن الجمعية تضم خرائط فريدة ووثائق تاريخية ومتاحف تحوى كنوز رحالة يستحقون أن تخلد رحلاتهم الاستكشافية فى أفلام سينمائية وصفحات كتب نادرة.

وأوضحت النائبة خلال كلمتها فى لجنة الإعلام لعرض طلب الإحاطة المقدم منها حول تهالك مبانى الجمعية الجغرافية المصرية برئاسة النائب الدكتور نادر مصطفى، وكيل اللجنة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحضور ممثلين لوزارات السياحة والتضامن الاجتماعى والأوقاف أن المبنى يتعرض للتهالك رغم قيمته الأثرية ونوعه الفريد معماريا وأيضا ما يحويه من كنوز وثروات، مشيرة إلى أن المبنى يحتاج إلى ترميم وعناية كصرح علمى من صروح مصر الحديثة.