شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مكافحة كورونا بندوة حزب الشعب الجمهورى: اللقاح المصرى من أقوى التطعيمات بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب الشعب الجمهوري، اليوم الثلاثاء، بأمانة القاهرة ندوة تثقيفية بعنوان «مستجدات فيروس كورونا وكيفية تعامل المجتمع معها»، وذلك بحضور الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، والوفد المرافق له، وتناولت الندوة ضرورة تسليط الضوء على أهم المعلومات المتعلقة بمستجدات جائحة فيروس كورونا، وطرق الوقاية منه، وبروتوكولات العلاج واللقاحات، بالإضافة إلى توطين إنتاج اللقاح في مصر، ومدي أهميته على المستوي المحلي والإقليمي والدولي.

وخلال اللقاء تحدث حسام حسنى عن تناول العديد من الأسئلة التي تشغل الرأي العام في مصر بخصوص جائحة كورونا، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الإصابة بالفيروس، وهو المحافظة على إستدامة إرتداء الكمامة، والتباعد الإجتماعي، وتطهير اليدين بإستمرار، وإتباع بروتوكولات العلاج المعتمدة من الدولة في حالة الإصابة، وتحديث الدولة المصرية لبروتوكولات العلاج بإستمرار، بما يتواكب مع تطور وتحور الفيروس.

وأوضح أنه تجهيز مستشفيات العزل لاستقبال الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية خاصة، وتخصيص الخط الساخن ١٠٥ للتواصل الدائم مع الجماهير بشأن الفيروس، واكتفاء الحالات البسيطة والمتوسطة بالعزل المنزلي مع بروتوكول العلاج المعتمد من الدولة، وتم التأكيد على أهمية تلقي اللقاح بجرعاته الثلاثة، وأن اللقاح المصري سيصبح من أقوي اللقاحات في مواجهة الفيروس علي المستوي العالمي.