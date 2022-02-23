شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المصريين بالخليج: زيارة الرئيس السيسى للكويت تاريخية وكانت الحدث الأهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخليج، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى دولة الكويت تعد زيارة تاريخية وهى محل تقدير من القيادة السياسية بدولة الكويت وكانت الحدث الأهم في البلاد بسبب حرارة الاستقبال،وتابع:" كان استقبال غير عادى من المجتمع الكويتى".

وأضاف "سليم"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن المصريين بدولة الكويت كانوا في حالة فرح شديد اليوم خلال تلك الزيارة التاريخية، وتابع:" سعدنا كجالية مصرية والشعب الكوينى.. وشعرنا كما أن الرئيس السيسي زرنا فرداً فرداً في منازلنا".

وأكد "سليم"، أن الشعوب العربية ترى في الرئيس عبد الفتاح السيسى زعيم غير عادى يقود نهضة كبرى وشاملة في مصر، ويعمل دائماً على حماية الأمن القومى العربى،وتابع:" هناك توافق في الرأي في كافة المشاكل التي تواجه الأمة العربية بين مصر والكويت".