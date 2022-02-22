شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: أعلنت تحركات إضافية للقوات الأمريكية في أوروبا لتعزيز قدرة حلفائنا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه أعلن قبل قليل تحركات إضافية للقوات الأمريكية والمعدات الموجودة في أوروبا لتعزيز قدرة حلفائنا في البلطيق.

وأضاف بايدن، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، فرضنا عقوبات على روسيا بسبب خطوتها أمس وإذا غزت أوكرانيا سنفرض المزيد منها.

وتابع الرئيس الأمريكي “نحن متحدون مع الحلفاء من أجل حماية أوكرانيا ونأخذ الأمر على محمل الجد، وسنتخذ خطوات صارمة لضمان أن العقوبات ستؤثر على روسيا”.

وواصل جو بايدن: “فلاديمير بوتين مهد الطريق نحو الشروع بعمل عسكري ضد أوكرانيا، موضحا أن الاستفزازات الروسية تسببت بارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف بايدن “لدينا تحركات دفاعية وليس لدينا نية لقتال روسيا”، مشيرا إلى أن بوتين شن هجوما مباشرا على حق أوكرانيا في الوجود.

وتابع الرئيس الأمريكي جو بايدن، سنحكم على أفعال روسيا وليس على أقوالها، وفرضنا عقوبات على بنك روسيا العسكري.