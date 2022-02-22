شكرا لقرائتكم خبر عن معدلات صادمة عن إدمان النساء للمخدرات بدولة خليجية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ارتفعت معدلات إدمان النساء في الكويت، حيث ازدادت الفجوة بين الرجال والنساء في مجال التعاطي.

وبحسب ما ذكره مختصون في الإدمان، فقد كانت النسبة عشرة مقابل واحد قبل خمسين عاما، والآن أصبحت ستة إلى واحد، وفي المدن أربعة إلى واحد.

ونقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن الاتحاد العربي للوقاية من الإدمان، دعوته إلى إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بهدف الاستمرار في التوعية.

وأشاد بجهود الكويت واهتمامها برصد هذه الظاهرة، محذرا من موجات مخاطر قادمة تستهدف شباب الأمة.

كما تم التشديد على التصدي لهذه الهجمات الشرسة من مافيات المخدرات على مستوى الدول حماية للنشء.

بينما أوضح الأمين العام للاتحاد العربي للوقاية من الإدمان د. خالد الصالح أن الدول الأكثر فقراً هي الأكثر تعاطياً للمخدرات.