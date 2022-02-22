شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. البنتاجون : تحرك عشرات المقاتلات إلى مناطق مختلفة بالناتو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون” أن 20 مروحية هجومية من طراز أباتشي ستنتقل من ألمانيا إلى منطقة البلطيق. وأضافت أن 8 مقاتلات إف 35 ستنتقل من ألمانيا إلى مناطق مختلفة في الجناح الشرقي للناتو. وفي التحركات السريعة أيضا، أوضحت الدفاع الأمريكية أن 12 مروحية أباتشي هجومية ستنتقل من اليونان إلى بولندا. كما أن 800 جندي أمريكي سيتوجهون من إيطاليا إلى منطقة البلطيق.

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