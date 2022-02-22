شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن حليف «بوتين» المقرب الذي عاقبته بريطانيا وجمدت أصوله اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، وضع أول دفعة من العقوبات على روسيا بعد اعترافها باستقلال “جمهوريتي” دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.

وأشار إلى أنها تشمل 5 مصارف، بالإضافة إلى 3 أفراد من ذوي الثروات الطائلة والمقربين من الكرملين، تساءل كثيرون عن هوية هؤلاء المقربون؟.

وأوضح مجلس الوزراء البريطاني أنه جمد أصول كل من غينادي تيمتشينكو، فضلا عن بوريس روتنبرغ وإيغور روتنبرغ، لصلاتهم الشخصية الوثيقة ببوتين.

ويعتبر غينادي تيمتشينكو، أشهرهم فمن هو؟

1- هو رجل أعمال وملياردير روسي، ومقرب من الرئيس فلاديمير بوتين.

2- أسس ويملك مجموعة فولغا وشركة جوفنور العملاقتين.

3- صنفته مجلة فوربس سنة 2014، على أنه بالمرتبة 62 عالمياً ضمن قائمة أغنى أصحاب المليارات لكونه كان يملك حينها 15.2 مليار دولار أميركي تقريباً.

4- تبلغ ثروته أكثر من 14 مليار دولار أميركي.

5- يستثمر بشكل عام في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتيّة، وفق ما نقلته وسائل إعلام أجنبية.

6- ولد في مدينة غيومري، في أرمينيا التي كانت حينها جزءاً من جمهوريات الاتحاد السوفيتي.

7- كان أبوه ضابطاً بالجيش السوفيتي وعاش في أرمينيا وأوكرانيا وألمانيا الشرقية.

8- تخرج من المعهد التقني في بطرسبورغ.

9- متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

10- تزوجت ابنته كسينيا من ابن وزير النقل الروسي الأسبق سيرغي فرانك.