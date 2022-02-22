شكرا لقرائتكم خبر عن «سي إن إن» تنشر فيديو لحشد أسلحة روسية قرب الحدود مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نشرت شبكة CNN مقطع فيديو يوثق حشد آليات عسكرية روسية كبير، في المنطقة القريبة من الحدود مع أوكرانيا، قرب المناطق الانفصالية التي اعترف بها مؤخرًا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في دونباس.

ورصدت الكاميرا وجود العديد من المدفعيات بجانب ناقلات المشاة، حيث لم تكن الناقلات محملة على ظهر شاحنات.

من جانبها، تقول أمريكا إن الكثير من هذه المعدات تتحرك بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وهذا هو سبب قلق واشنطن.

وقال بوتين في خطاب له إنه يعتقد أن الروس يتعرضون للتهديد في تلك المناطق في دونباس، وهذا هو السبب في شعوره بضرورة الاعتراف بهاتين المنطقتين.

كما قال بوتين إن الجيش الروسي سينتقل إلى تلك المناطق بجانب “قوات حفظ السلام”، كما وصفها بوتين، وعلى حد تعبير الجيش الروسي أيضًا.