شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يوافق بالإجماع على حزمة عقوبات ضد روسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الثلاثاء، موافقتهم بالإجماع على حزمة عقوبات ضد روسيا.

وفي وقت سابق، قرر مجلس الاتحاد الروسي، مساء اليوم، منح بوتين سلطة نشر قوات في الخارج.

وأكدت مصادر مطلعة، اندلاع النيران بـ 3 وحدات لتوليد الطاقة في لوغانسك بعد هجوم لمسلحين موالين لموسكو، وفقا لخبر عاجل نشرته العربية.

من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتم، اليوم، إعلان أول دفعة من العقوبات على روسيا بعد اجتماع وزراء الخارجية.

وأوضح أنه بصدد فرض حزمة عقوبات أولية اليوم ضد المشاركين في قرار الاعتراف بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا، وكذلك البنوك الممولة للعمليات العسكرية الروسية.

وأضاف أن العقوبات ستشمل كل من شارك في الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك من حيق التعامل مع البنوك داخليًا وخارجيًا.

وأكد أن العقوبات ستستهدف قدرة روسيا على الوصول إلى أسواقه وخدماته، وذلك ردًا على قرار الرئيس الروسي بدخول قوات الجيش إلى إقليم دونباس المتنازع عليه.