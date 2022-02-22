«يوم بدينا».. ما هي دلالات شعار يوم التأسيس السعودي 2022

الرياض: تصدر شعار يوم التأسيس السعودي 2022 اهتمامات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، والذي يأتي هذا العام في أجواء غير مسبوقة، إذ أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كان قد أعلن أن يوم التأسيس السعودي سيكون إجازة رسمية في المملكة مثل اليوم الوطني السعودي، وذلك للمرة الأولى في البلاد.

وكشفت المملكة عن شعار يوم التأسيس السعودي هذا العام والذي يأتي الاحتفال به تحت عنوان «يوم بدينا»، وهي إشارة إلى بداية أو قيام الدولة السعودية الأولى والتي كانت في فبراير من عام 1727، إذ أسس الإمام محمد بن سعود الدولة الأولى والتي اتخذت من منطقة الدراعية عاصمة لها.

وتم تصميم شعار يوم التأسيس السعودي هذا العام بشكل مختلف حيث يظهر رجل سعودي في المنتصف وإلى جانبه راية وحوله مجموعة من الرموز مثل الخيول العربية والسوق والنخيل.

وفي أسفل الشعار كتب يوم التأسيس 1727 (عام تأسيس الدولة السعودية الأولى).