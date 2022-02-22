الكويت تهنئ العراق على خروجه من 'الفصل السابع'

بغداد - ياسين صفوان - هنأت الكويت، اليوم الربعاء، العراق على خروجه من إجراءات الفصل السابع.

وقال ممثل الكويت في كلمة خلال جلسة مجلس الامن اليوم، "نرحب بإنهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على الأموال العراقية".

وأضاف "نهنئ العراق على خروجه من إجراءات الفصل السابع"، مشدداص بالقول "لن ندخر أي جهد لدعم سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه".

وعقد مجلس الأمن مساء أمس الثلاثاء، جلسة بشأن إنهاء العراق ملف تعويضات الكويت.

وأعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، عن خروج العراق من إجراءات الفصل السابع، مؤكداً أن العراق يطوي صفحة مهمة استمرت 30 عاماً.