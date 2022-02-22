مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن إنهاء 'تعويضات الكويت'

واعربت لجنة التعويضات في المجلس عن شكرها للعراق والكويت.

كما أكد المندوب الأميركي أن "العراق سدد جميع المستحقات الخاصة بالتعويضات الكويتية"، مشيراً الى أن "عمل لجنة التعويضات سينتهي".

ودعا ممثل الصين المجتمع الدولي الى "مساعدة العراق في إعادة بناء بناه التحتية".

كما أكد ممثل روسيا أن "العراق انهى التزاماته الدولية بعد دفع كامل التعويضات للكويت".

وأعلن البنك المركزي العراقي، في (21 كانون الاول 2021) عن استكمال دفع تعويضات دولة الكويت.

وقال المركزي في بيان إنه "تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة (44) مليون دولار أمريكي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم (٦٨٧) للعام ١٩٩١، بمجموع (٥٢.٤) مليار دولار أمريكي لدولة الكويت".