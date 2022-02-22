انت الان تتابع خبر تسمية مدرب جديد للياقة البدنية للمنتخب الوطني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-02-22 | 20:31
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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الثلاثاء، عن تسمية سردار محمد مدرباً للياقة البدنية للمنتخب الوطني.
وقال الاتحاد في بيان، إنه "تم تسمية (سردار محمد) ضمن صفوفِ الملاكِ التدريبيّ للمُنتخبِ الوطني".
وأضاف أن "تَسمية محمد مدرباً للياقةِ البدنيّة تأتي لما يمتلكهُ من إمكانيةٍ وخبرةٍ كبيرة، وجاءت أيضاً بعد تَعذر التحاقِ المدربِ الإسباني (غونزالو رودريغو) بسببِ ارتباطه مع ناديه المكسيكي سانتوس لوغانا".
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