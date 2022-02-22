بعد قرار بوتين.. بايدن يكشف عن حزمة العقوبات الأولى على روسيا.. ويؤكد: «موسكو بدأت عملية غزو أوكرانيا»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن العالم متحد مع أوكرانيا، متوعداً روسيا بعقوبات قاسية، وذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استقلال "جمهوريتين انفصاليتين" في أوكرانيا.

وشدد بايدن، في كلمة له ألقاها مساء الثلاثاء بشأن التطورات في أوكرانيا، على أن بوتين اتخذ منطق القوة للسيطرة على أراض أوكرانية.

وأكد الرئبيس الأمريكي أن "الغزو الروسي" ضد أوكرانيا يتطلب رداً حاسماً من المجتمع الدولي، مشدداً على أن بوتين بدأ بالفعل عملية الغزو على أوكرانيا.

وكشف عن حزمة العقوبات الأولى عقوبات على روسيا، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم، مؤكداً أن الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا تبدأ الآن، وأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات قاسية على بنكين روسيين بالفعل.

وحذر بايدن روسيا: "موسكو ستدفع ثمنا باهظا إذا ما واصلت سلوكها".

وتشمل العقوبات التي أعلن عنها بايدن، إلغاء العمل مع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" القادم من روسيا، وعقوبات الحظر الكاملة على بنك "VEB "، وعقوبات على البنك العسكري الروسي، وعقوبات على ديون روسيا السيادية.

وأكد الرئيس الأمريكي أن "العقوبات ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية".

من ناحية أخرى، أكد بايدن أن واشنطن ستواصل تقديم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا.

ومن الناحية العسكرية، قال بايدن إنه أعطى الضوء الأخضر لإعادة انتشار القوات الأميركية في دول البلطيق.

وأكد بايدن: "سندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي".