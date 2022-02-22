هيئة الدواء لـ"النواب": نفذنا 244 حكما قضائيا للعاملين بصرف مستحقاتهم

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن مخالفة هيئة الدواء المصرية للمادتين (74 ،93) من الدستور، والاتفاقية رقم 87 لسنة 1948، والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949، بشأن مشاركة العمال في كافة شئون العاملين والتي من أخصها لائحة الموارد البشرية للعاملين بالهيئة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة للعاملين بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية سابقًا والهيئة المصرية للدواء حاليًا، والخاصة بصرف أجورهم المكملة بناءً على حكم المحكمة وتنفيذًا لنصوص القانون 81 لسنة 2016.

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، إنه سبق إدراج موضوع طلب الإحاطة بشأن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة للعاملين بالهيئة المصرية للدواء، في جدول أعمال سابق؛ إلى أنه قد تم رفع الاجتماع لعدم حضور ممثل عن الهيئة.

ووجه رئيس اللجنة، تساؤلا للمستشار محمد أنور خليل، المستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، فيما إذا كان حاضرًا بتكليف رسمي من رئيس الهيئة المصرية للدواء؛ للرد على النواب فيما يخص طلبي الإحاطة المعروضين؛ فأكد المستشار القانوني حضوره اجتماع اللجنة بتكليف من رئيس الهيئة لتمثيلها أمام اللجنة.

واستعرض النائبان إيهاب منصور وأحمد عاشور، طلبي الإحاطة، وأكدا اتجاه الدولة من خلال الدستور والقوانين نحو دعم العمال والتمثيل النقابى، متحفظين على صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 426 لسنة 2021 بتاريخ 12/9/2021، بتشكيل لجنة الموارد البشرية بدون تمثيل عضو للجنة النقابية بالهيئة.