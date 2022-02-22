شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء لـ"النواب": نفذنا 244 حكما قضائيا للعاملين بصرف مستحقاتهم والان مع تفاصيل الخبر
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة للعاملين بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية سابقًا والهيئة المصرية للدواء حاليًا، والخاصة بصرف أجورهم المكملة بناءً على حكم المحكمة وتنفيذًا لنصوص القانون 81 لسنة 2016.
وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، إنه سبق إدراج موضوع طلب الإحاطة بشأن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة للعاملين بالهيئة المصرية للدواء، في جدول أعمال سابق؛ إلى أنه قد تم رفع الاجتماع لعدم حضور ممثل عن الهيئة.
ووجه رئيس اللجنة، تساؤلا للمستشار محمد أنور خليل، المستشار القانوني لهيئة الدواء المصرية، فيما إذا كان حاضرًا بتكليف رسمي من رئيس الهيئة المصرية للدواء؛ للرد على النواب فيما يخص طلبي الإحاطة المعروضين؛ فأكد المستشار القانوني حضوره اجتماع اللجنة بتكليف من رئيس الهيئة لتمثيلها أمام اللجنة.
واستعرض النائبان إيهاب منصور وأحمد عاشور، طلبي الإحاطة، وأكدا اتجاه الدولة من خلال الدستور والقوانين نحو دعم العمال والتمثيل النقابى، متحفظين على صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 426 لسنة 2021 بتاريخ 12/9/2021، بتشكيل لجنة الموارد البشرية بدون تمثيل عضو للجنة النقابية بالهيئة.
وتساءل النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، عن الشريعة العامة التي تخضع لها هيئة الدواء المصرية فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة الموارد البشرية للهيئة، فأوضح مستشار هيئة الدواء المصرية أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية هو الشريعة العامة فيما لم يرد بشأنه نص في لائحة الهيئة.
وعقب رئيس اللجنة استناداً إلى إقرار المستشار القانوني لهيئة الدواء، أنه كان يلزم على الهيئة مراعاة ذلك في تشكيل لجنة الموارد البشرية.
وأوضح مستشار هيئة الدواء المصرية فيما يتعلق بتشكيل لجنة الموارد البشرية أن القانون رقم 151 لسنة 2019 بإنشاء هيئة الدواء المصرية منح الصلاحيات لمجلس إدارة الهيئة ضمن الصلاحيات الممنوحة؛ أن يشكل مجلس الإدارة لجنة الموارد البشرية في إطار تنظيمي مغايرًا لما ورد بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
وأوصت اللجنة بضرورة قيام النقابة العامة للكيماويات؛ بإرسال خطاب للهيئة المصرية للدواء؛ توضح تشكيل اللجنة النقابية العمالية للنقابة العامة للكيماويات؛ بغرض إخطارها بالرئيس الرسمي للنقابة خلال الدورة النقابية الحالية.
كما أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة قيام وزارة القوى العاملة بمخاطبة الهيئة المصرية للدواء؛ وإرسال صورة للهيئة؛ من النشرة الرسمية المعلنة بالجريدة الرسمية؛ بشأن جميع اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة للكيماويات وفقًا لسجلات وزارة القوى العاملة بهذا الشأن.