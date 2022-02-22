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المفاوضات النووية تقترب من خط النهاية

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ألمح ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الأممية في فيينا إلى أن المفاوضات الجارية بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني تقترب من نهايتها.

وكتب أوليانوف على موقع تويتر: «يبدو أن المفاوضات بشأن إعادة إحياء /خطة العمل المشتركة الشاملة/ (الاسم الرسمي للاتفاق الإيراني) تقترب من عبور خط النهاية».

وتواتر الكثير من الأنباء خلال الأيام الماضية بشأن قرب التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق الذي تعطل إثر انسحاب الولايات المتحدة منه، وما أعقب هذا من تقليص إيران من التزامها ببنوده.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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