المفاوضات النووية تقترب من خط النهاية

وكتب أوليانوف على موقع تويتر: «يبدو أن المفاوضات بشأن إعادة إحياء /خطة العمل المشتركة الشاملة/ (الاسم الرسمي للاتفاق الإيراني) تقترب من عبور خط النهاية».
وتواتر الكثير من الأنباء خلال الأيام الماضية بشأن قرب التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات الجارية في فيينا لإعادة إحياء الاتفاق الذي تعطل إثر انسحاب الولايات المتحدة منه، وما أعقب هذا من تقليص إيران من التزامها ببنوده.
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