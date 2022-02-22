كما قال إنه سيستمر في تزويد أوكرانيا بأسلحة «دفاعية»، معتبرًا هذه بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، مؤكدًا الدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي، وأن روسيا ستدفع ثمنًا أكثر فداحة إذا واصلت عدوانها.
وأضاف بايدن في خطاب للأمة ألقاه من البيت الأبيض «ليس هناك شك في أن روسيا هي المعتدي، لذلك فنحن نرى بوضوح التحديات التي نواجهها».
وتابع «ومع ذلك، ما زال الوقت متاحًا لتجنب السيناريو الأسوأ الذي سيجلب معاناة لا توصف لملايين الأشخاص إذا مضوا (الروس) قدمًا» في تحركهم.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن: روسيا سوف تدفع الثمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.