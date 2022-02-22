قُتل جندي أوكراني وأصيب ستة آخرون، الثلاثاء، في قصف لانفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا، على ما أعلن الجيش، في إطار تصاعد التوتر. وقال بافلو كوفالتشوك وهو ناطق باسم الجيش لوكالة فرانس برس إنّ «جنديًا قتل» في منطقة لوغانسك، من دون تحديد المكان الذي أصيب فيه الجنود الآخرون.



كانت هذه تفاصيل خبر مقتل جندي أوكراني وإصابة 6 آخرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.