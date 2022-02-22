مسلح في متجر بأمستردام والشرطة تطوق المكان

أعلنت الشرطة الهولندية أن مسلحًا دخل مساء الثلاثاء متجر «آبل ستور» في أمستردام والذي يقع في واحدة من أبرز ساحات العاصمة، مشيرة إلى أنّ عناصرها طوّقوا المكان.

وقالت الشرطة في تغريدة «هناك أحد ما بحوزته سلاح ناري داخل/قرب المتجر المعني والشرطة في المكان مع العديد من الوحدات (المتخصصة) للسيطرة على الوضع».

ولم تحدّد الشرطة عدد الأشخاص المتواجدين في المتجر.

وتلقّت الشرطة بلاغًا بحصول سرقة مسلّحة عند الساعة 17.40 (16.40 توقيت غرينتش) وتحولت السرقة إلى عملية احتجاز رهائن على ما ذكر التلفزيون الهولندي العام «ان او اس».

وأظهرت لقطات عرضت عبر وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً مسلحًا يمسك بآخر غير مسلّح. وذكرت وسيلة «إيه تي5» الإعلامية أنّ شهودًا عدة سمعوا إطلاق نار داخل متجر «آبل ستور».