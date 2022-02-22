بايدن محذراً.. سندافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 22 - فبراير - 2022 10:21 مساءً

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أن بلاده ستدافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي.

وكشف بايدن عن حزمة العقوبات الأولى عقوبات على روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم، مؤكدا أن الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا تبدأ الآن، وأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات قاسية على بنكين روسيين بالفعل.

محذراً موسكو من أنها ستدفع ثمنا باهظا إذا ما واصلت سلوكها، مشيرا إلى أن العقوبات ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية.

وتشمل العقوبات حتى الآن، إلغاء العمل مع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 2” القادم من روسيا، وعقوبات الحظر الكاملة على بنك “VEB “، وعقوبات على البنك العسكري الروسي، وعقوبات على ديون روسيا السيادية.

وندد بايدن باعتراف الرئيس الروسي باقليمي دونيسك ولوجانسك الانفصاليين في أوكرانيا وقال:«بوتين اتخذ منطق القوة للسيطرة على أراض أوكرانية»..

وشدد على أن حلفاء واشنطن متحدون في معارضة ما وصفه بـ”العدوان الروسي” والدفاع عن حلف شمال الأطلسي، مؤكداً في الوقت نفسه على أنه “لا يزال هناك الوقت لتجنب السيناريو الأسوأ”.