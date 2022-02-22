استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب بيت لحم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ 14 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، عن استشهاد الطفل الفلسطيني “الطفل محمد شحادة”، 14 عاماً، برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم”.

ولم تدل وزارة الصحة بمزيد من المعلومات حول تفاصيل القضية، لكن إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت إن “الجيش أطلق النار على فلسطيني كان يلقي زجاجة حارقة على سيارات إسرائيلية بالقرب من قرية الخضر”.

وأضافت أنه “في حين قتل أحد الفلسطينيين، فإن فلسطينيين آخرين تواجدا معه فرا من المكان”.

ويستخدم مستوطنون إسرائيليون الطريق الذي يمر بين قرى فلسطينية للوصول إلى المستوطنات.

وجاءت الحادثة في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حالة من التوتر الشديد إثر التطورات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

وكان النائب اليميني الإسرائيلي إيتمار بن غفير حاول صباح أمس نقل مكتبه إلى مقابل منزل عائلة السعو في الحي، وهو ما اعتبره الأهالي خطوة استفزازية جديدة من طرفه، وتصدوا له برفع العلم الفلسطيني بوجهه، حتى أزال المكتب.

ولليوم التاسع على التوالي تفرض سلطات الاحتلال حصارا على منطقة منزل عائلة سالم المهددة بالترحيل وتمنع المتضامنين من الوصول بعد افتتاح بن غفير مكتبا له في حي الشيخ جراح بالقدس.