ثلاثة وثلاثين مرشحاً لمنصب رئيس جمهورية العراق.. إليكم أبرزهم

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

أُعلِن في العراق اليوم، عن قائمة جديدة للمرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد فشل جلسة سابقة لم يكتمل فيها النصاب لخلافات سياسية تشهدها الساحة العراقية.

وذكر مجلس النواب العراقي في بيان له، إنه “استنادا إلى المادة الرابعة من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، يعلن مجلس النواب بأنه تقدم للترشح تسعة وخمسون مرشحا، استبعد منهم ستة وعشرون مرشحا”.

وقال المجلس أنه تم استبعاد أربعة مرشحين قدموا طلبات انسحاب من الترشح، واستبعاد أربعة عشر مرشحا آخرين “لعدم توفر شرط الخبرة السياسية”، فضلا عن آخرين لم يقدموا ما يثبت حصولهم على الشهادة الجامعية.

وأشار إلى أن ثلاثة وثلاثين مرشحا، استوفوا شروط الترشح لتولي منصب رئاسة الجهورية.

وضمت القائمة أسماء جديدة بينهم، برهم صالح، رئيس الجمهورية الحالي، وريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزير الداخلية في إقليم كردستان كما ضمت القائمة عدة سيدات.

وعكست الخلافات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية خلال الأيام الأخيرة حجم الانقسام بين الأحزاب الرئيسية، في بلد غالبا ما تتخذ فيه القرارات المهمة بالتوافق وعلى أساس مفاوضات تجري بعيدا عن الأضواء.

وكان التيار الصدري، الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وائتلاف السيادة بزعامة رئيس مجلس النواب السني محمد الحلبوسي المتحالف معه، والحزب الديموقراطي الكردستاني، والممثلة ب155 مقعدا في البرلمان، أعلنت مقاطعتها لجلسة انتخاب الرئيس التي عقدت في السابع من فبراير الجاري.

وبين الـ25 مرشحا الذي كانوا يتنافسون على المنصب، سياسيون مخضرمون، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح، القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي الى الحزب الديموقراطي الكردستاني.

لكن المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قرّرت تعليق ترشيح زيباري “مؤقتاً” بعد شكوى قدمها نواب على خلفية تهم بفساد مالي وإداري.