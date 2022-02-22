رداً على الخطوات الروسية.. مناورات عسكرية “غربية” في بحر البلطيق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 22 فبراير 2022 10:22 مساءً - منذ ساعتين

غموض حول مستقبل العلاقة بين روسيا وحلف الناتو

أعلن وزراء دفاع عشر دول، الثلاثاء، عن مناورات عسكرية في بحر البلطيق، بعد محادثات في بريطانيا دانوا خلالها الخطوات الروسية حيال أوكرانيا.

وجاء في بيان لـ”قوة الاستكشاف المشتركة” أنها “ستجري قريبا مناورات تستعرض حرية حركة دول قوة الاستكشاف المشتركة”، في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وأضافت أن “هذه الأنشطة، وما يعقبها، ستبقى وقائية ومتناسبة.. عبر التحرّك معا، سنستعرض تضامن “قوة الاستكشاف المشتركة”، وإمكاناتها وتصميمها على الوقوف يدا واحدة من أجل الأمن والاستقرار في منطقتنا”.

وتضم القوة التي تشكّلت العام 2012 دولا أعضاء في حلف شمال الأطلسي، هي الدنمارك وإستونيا وإيسلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا والنروج والمملكة المتحدة، إلى جانب فنلندا والسويد غير المنضويتين في الحلف.

وتركز القوة على المنطقة في “أقصى الشمال” في محيط الدائرة القطبية وشمال الأطلسي وبحر البلطيق.

ودان المشاركون في القوة، اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستقلال منطقتين انفصاليتين في أوكرانيا وإصداره أمرا بإرسال قوات إليهما.

وأضافوا “نحضّ روسيا على خفض التصعيد ونحثّها على المشاركة في حوار شفاف”.