شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. 100 شاحنة روسية تحمل جنودا في طريقها للحدود الأوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أفادت وكالة رويترز أن قافلة عسكرية تضم أكثر من 100 شاحنة تحمل جنودا شوهدت وهي تتجه صوب الحدود الأوكرانية. جاء هذا عقب خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعلن فيه أنه سيرسل قوات لدعم منطقتي دونيتسك ولوغاستك شرق أوكرانيا. وكانت روسيا قد أكدت أنها ستجلي دبلوماسييها من أوكرانيا قريبا “لحماية أرواحهم” ، ذولك بعدما أذن مجلس الاتحاد للرئيس فلاديمير بوتين بإرسال الجيش إلى الخارج.

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