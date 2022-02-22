شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد.. إلغاء اجتماع وزير خارجية فرنسا بنظيره الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، عن إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة القادمة، وذلك على خلفية قرارات الرئيس الروسي بشأن الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين عن كييف.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، إن “بوتين” لم يعد يحترم التزامات روسيا تجاه الاتفاقيات الدولية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أعلن عن لقاء – أمس- مع نظيره الفرنسي جان-إيف لودريان في باريس الجمعة لوضع الأسس لقمة محتملة بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان إنّ لافروف وافق على عقد اجتماع “لإجراء مشاورات تحضيرية للقمة التي اتُفق عليها من حيث المبدأ” في مكالمة هاتفية الأحد بين بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.