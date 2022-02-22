بايدن يتهم بوتين باتخاذ القوة للسيطرة على أراض أوكرانية

بغداد - ياسين صفوان - اتهم الرئيس الامريكي جو بايدن، الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ منطق القوة للسيطرة على أراض أوكرانية.

وقال بايدن في كلمة له، "سنواصل تقديم المساعدات الدفاعية لأوكرانيا"، معتبراً أن "روسيا تحركت دون شك الآن ضد أوكرانيا بإعلانها الاعتراف بالانفصاليين شرقي أوكرانيا".

ولفت بايدن الى أنه سيتم "فرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم"، مشدداً بالقول "العقوبات ستعزل روسيا عن المنظومة المالية الغربية".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، اعتراف بلاده باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، رغم تحذيرات الغرب من أنّ الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.