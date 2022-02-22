شكرا لقرائتكم خبر السيسي بالكويت: أمن الخليج لا يتجزأ عن الأمن المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس حرص مصر على «استقرار وأمن الكويت وكل الدول الخليجية الشقيقة في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية، وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وأكد السيسي على «الاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب الحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك واستطلاع آليات دفعها إلى آفاق أرحب في شتى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية».

من جانبه أعرب أمير الكويت عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن الكويتي على كل الأصعدة، فضلا عن إسهام الجالية المصرية في عملية البناء والتنمية بالكويت في مختلف المجالات.

وأكد حرص الكويت على تعزيز أطر التعاون الثنائي الراسخة مع مصر في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، من خلال زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

كما ثمن الأمير الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.