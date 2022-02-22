شكرا لقرائتكم خبر السودان: إثيوبيا خرقت التزاماتها القانونية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الحكومة السودانية أن بدء توليد الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي «يتنافى مع روح التعاون».

وقالت في بيان، نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا) «يؤكد السودان موقفه الرافض لكل الإجراءات أحادية الجانب في كل ما يتعلق بملء وتشغيل السد، ويرى أن ما تم اتخاذه من إجراءات لا سيما الملء الأول والثاني والإجراء الأخير المتعلق ببدء تشغيل توربيانات توليد الكهرباء، أمر يتنافى مع روح التعاون ويشكل خرقا جوهريا للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث (السودان وإثيوبيا ومصر) في اٍعلان المبادئ».

وحمل البيان توقيع عمر الفاروق سيد كامل المتحدث الرسمي باسم فريق مفاوضات سد النهضة.

وبدأت إثيوبيا أمس الأول الأحد توليد الكهرباء من سد النهضة العملاق الذي تقيمه على رافد رئيسي لنهر النيل، وأعلنت السلطات أن السد يمكنه حاليا توليد 700 ميجاوات.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في فعالية بمناسبة بدء التوليد من السد «إثيوبيا لا تنوي إلحاق الضرر بأحد، وإنما توفير الطاقة لـ 60% من السكان الذين لم يروا مصباحا من قبل، وكذلك توفير الراحة لأمهاتنا اللائي يحملن الحطب من أجل توفير الطاقة.. هدفنا ليس الضرر وإنما التعاون».

وأكملت إثيوبيا العام الماضي المرحلة الثانية من ملء خزان السد، رغم المعارضة القوية من السودان ومصر.

وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير السد على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس أبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية. فيما تقول إثيوبيا إن السد أساسي لتنميتها الاقتصادية ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.