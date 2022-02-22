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الحجرف يدعو لتخفيف التوتر حول أوكرانيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربي دعم الجهود الدولية لتخفيف حدة التوتر في أوكرانيا ويدعو لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف الحجرف أن دول مجلس التعاون تتابع بقلق تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتؤكد على تأييدها لكافة الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية.

وبين الحجرف أن دول مجلس التعاون تؤيد الجهود الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر والتصعيد والشروع في إجراءات التهدئة بما يكفل عودة الاستقرار ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات سياسية تفضي إلى حل سياسي للأزمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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