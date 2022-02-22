الحجرف يدعو لتخفيف التوتر حول أوكرانيا

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وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الدكتور نايف الحجرف أن دول مجلس التعاون تتابع بقلق تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا، وتؤكد على تأييدها لكافة الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية.
وبين الحجرف أن دول مجلس التعاون تؤيد الجهود الدولية المبذولة لتخفيف حدة التوتر والتصعيد والشروع في إجراءات التهدئة بما يكفل عودة الاستقرار ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات سياسية تفضي إلى حل سياسي للأزمة.
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