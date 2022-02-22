الدبيبة يعلن خطة للانتخابات النيابية الليبية

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وكشف الدبيبة خلال كلمة متلفزة ألقاها عن خطته التي تتكون من أربع نقاط، أهمها: تشكيل لجنة فنية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية يقدمه مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للدولة وفق الاتفاق السياسي، ثم يحال إلى مجلس النواب لإقراره خلال أسبوعين. وإن تعذر ذلك نتيجة تعارض المصالح؛ يحال الأمر إلى ملتقى الحوار السياسي من أجل الموافقة على القانون، ثم يصدر بمرسوم من المجلس الرئاسي.
ووفقا للخطة، سيمنح هذا المسار 4 أسابيع، وبحد لا يتعدى الرابع عشر من مارس 2022 وفي حال تعطل هذ االمسار؛ يعمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات البرلمانية، أو بالقانون رقم 4 لسنة 2012، وأرجع الدبيبة ذلك لتفويت الفرصة على كل معرقلي الانتخابات.
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