شكرا لقرائتكم خبر الشرعية: لن نسمح بتحويل اليمن إلى منصة إرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جددت الحكومة اليمنية الشرعية رفضها التام استخدام الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران اليمن منصة لإدارة العمليات الإرهابية من خلال إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة وخطف السفن التجارية، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية في بيان على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لاتخاذ موقف حازم لوقف تلك التصرفات العبثية والإرهابية وإنهاء إيران عن تدخله السافر في الشأن اليمني، كما رحبت بما ورد في البيان الختامي المشترك الخاص بالشأن اليمني والصادر عن الدورة السادسة والعشرين للمجلس الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي المنعقد في مدينة بروكسل البلجيكية.

وثمنت الوزارة حرص الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأصدقاء في الاتحاد الأوروبي على أمن واستقرار اليمن وقلقهما من تدهور الوضع الإنساني في اليمن جراء استمرار الحرب العبثية، مشيدة في الإسهامات المقدمة لمختلف أوجه الدعم لتحسين الوضع الإنساني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن.

وأعربت عن تقديرها الكبير لموقف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تجاه دعمهم لكافة الجهود الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الدولة من الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران والتوصل إلى وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع.

من جهة أخرى تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا شن قصفها العشوائي بمختلف أنواع الأسلحة على العديد من المناطق السكنية في محافظات مأرب وتعز وحجة، حيث قتل وجرح 12 مدنيا جراء قصف عشوائي لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من

إيران، استهدف منطقة سكنية في محافظة حجة شمالي غرب اليمن، وقال مصدر محلي «إن قصفا حوثيا استهدف منطقة الجر السكنية شمالي مديرية عبس».

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان «إن بعثتها الطبية في مستشفى عبس استقبلت 12 مدنيا من الضحايا» ولفتت إلى أن فتاة عمرها 12 عاما وامرأة في سن الـ50 توفيتا جراء القصف، وذلك إلى جانب 10 جرحى مدنيين أغلبهم نساء وأطفال بينهم امرأة حامل.

ميدانيا أفشلت قوات الجيش اليمني باسناد مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية هجوم ميليشيات الحوثي على مواقعها جنوب مأرب، وقال إعلام الجيش، «إن قوات الجيش كسرت هجوما للميليشيات الحوثية الإيرانية جنوب مأرب».

وأشار إلى أن مدفعية الجيش أعطبت «آلية تابعة للميليشيات، فيما استعاد أبطال الجيش أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر كانت بحوزة العناصر الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة جنوب مأرب.

وفي جبهة تعز أعلن الجيش الوطني، تدمير آليات تابعة لميليشيات الحوثي بمدفعية الجيش وغارات التحالف في محافظتي تعز وكان تحالف دعم الشرعية أعلن في وقت سابق من مساء الاثنين، تدمير21 آلية عسكرية للحوثيين في 45 عملية استهداف جوية ضد ميليشيات الحوثي في محافظة حجة، شمال غرب اليمن.

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