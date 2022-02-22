الأزمة الروسية الأوكرانية.. بوتين يتحدث عن «الرسالة النووية».. وكييف «منزوعة السلاح»

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن "الحل الأفضل" لوضع حد للأزمة الأوكرانية يكمن في "تخلي كييف عن رغبتها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

وقال بوتين، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز عربية"، إن "الحل الأفضل لهذه القضية هو أن ترفض السلطات الحاكمة راهناً في كييف بنفسها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأن تختار الحياد".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه يجب أن تكون أوكرانيا "منزوعة السلاح".

وتابع: " يتعين على أوكرانيا نزع سلاحها.. حديث أوكرانيا عن الطموحات النووية يستهدف روسيا ووصلتنا الرسالة".

وتأت تصريحات بوتين بعدما وافق مجلس الاتحاد الروسي، مساء الثلاثاء، على طلبه بنشر جنود روس في الخارج، بعدما طلب إرسال قوات لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا.

وطلب بوتين من مجلس الاتحاد، مساء الثلاثاء، الموافقة على إرسال جنود روس لدعم الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا الذين اعترف باستقلال منطقتيهما.

ووافق مجلس الاتحاد بالإجماع على الطلب بتصويت الأعضاء الـ153.

وقرأ نائب وزير الدفاع الروسي، نيكولاي بانكوف، طلب بوتين قبل اجتماع استثنائي للمجلس قائلا إن "عند حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، نشر جيش (أوكرانيا) قوامه 60 ألفا ودروع ثقيلة".