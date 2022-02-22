شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية الصم للنواب: نرفض جمع أموال باسم الصم بوسائل النقل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت صفاء مصطفى رئيس جمعية الصم كلمة بالإشارة أثناء جلسة الاستماع والمواجهة مع قيادات المجتمع المدنى التى تعقدها لجنة التضامن بمجلس النواب بحضور عدد من رؤساء وأعضاء اللجان النوعية بالمجلس، وكذلك رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقالت أثناء كلمتها التي تم ترجمتها: "أشكر لجنة التضامن بمجلس النواب على دعوتها للمشاركة فى هذه الجلسة الهامة"، مشيرة إلى أن جميع منظمات المجتمع المدني تعمل لخدمة الناس.

وانتقدت ظاهرة جمع أموال باسم الصم عبر توزيع ورقة تحتوى على إشارات بالمواصلات، مؤكدة أن هذا الأمر غير قانونى، داعية أن يكون هناك دعم فني من قبل وزارة التضامن عند فتح جمعية أهلية وأن تمنح الوزارة الجمعية خريطة للعمل.

وأشارت إلي أن هناك جمعيات أهلية خاصة بالاصماء يتم غلقها نظرا لعدم وجود مترجم إشارة يوضح للجهات المسئولة عمل هذه الجمعيات.

بدورها، قالت سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إن العمل الأهلى مهم ويساعد علي بناء المجتمع، داعية أن يكون هناك مراجعة لجميع التشريعات والقوانين الخاصة بالمجتمع المدني التي تكتف الجمعيات بحيث تستطيع هذه الجمعيات تحقق مساهمة داخل المجتمع.

كما دعت أن يكون هناك تقدير للمجتمع المدني، وهو الأمر الذي عقب عليه الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن، قائلا : يوجد تقدير للمجتمع المدني وقد أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 للمجتمع المدني وهذه دلالة عن دعم المجتمع المدني.