شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يفاجئ الجميع بتصريحات جديدة ويرد على الحرب العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العالم بالخروج في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، والإدلاء بتصريحات جديدة عن الأزمة الأوكرانية، والرد على التدخل العسكري في دونباس.

وقال بوتين:

– التحركات المحتملة للجيش الروسي في دونباس ستعتمد على الوضع على الأرض

– القيادة في كييف لا تعتزم تنفيذ اتفاقيات مينسك

– لا يمكننا أن نقبل بإبادة جماعية في دونباس

– وقعنا اتفاقيات مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على تقديم الدعم العسكري اللازم

– لا يمكننا أن نقبل بجرائم إبادة جماعية ضد سكان دونباس

– اتفاق مينسك مات قبل وقت طويل من قرار روسيا الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك

– اتفاق سلام مينسك لم يعد موجودا

– السلطات الأوكرانية هي من قضت على اتفاق مينسك

– نتوقع ضم الناتو لأوكرانيا

– موسكو دعت بشكل دائم لحل أزمة شرقي أوكرانيا عبر المفاوضات

– أعرب عن أمله في أن تسوي أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك خلافاتها

– ورد على سؤال عن استخدام محتمل لقوات في دونباس: موسكو ستنفذ التزاماتها إذا اقتضت الضرورة

– أفضل قرار يمكن لأوكرانيا اتخاذه هو التخلي عن طموحاتها للانضمام لحلف شمال الأطلسي

– يتعين على أوكرانيا نزع سلاحها

– حديث أوكرانيا عن الطموحات النووية يستهدف روسيا ووصلتنا الرسالة