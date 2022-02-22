شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يفاجئ الجميع بتصريحات جديدة ويرد على الحرب العسكرية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
فاجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العالم بالخروج في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، والإدلاء بتصريحات جديدة عن الأزمة الأوكرانية، والرد على التدخل العسكري في دونباس.
وقال بوتين:
– التحركات المحتملة للجيش الروسي في دونباس ستعتمد على الوضع على الأرض
– القيادة في كييف لا تعتزم تنفيذ اتفاقيات مينسك
– لا يمكننا أن نقبل بإبادة جماعية في دونباس
– وقعنا اتفاقيات مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك على تقديم الدعم العسكري اللازم
– لا يمكننا أن نقبل بجرائم إبادة جماعية ضد سكان دونباس
– اتفاق مينسك مات قبل وقت طويل من قرار روسيا الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك
– اتفاق سلام مينسك لم يعد موجودا
– السلطات الأوكرانية هي من قضت على اتفاق مينسك
– نتوقع ضم الناتو لأوكرانيا
– موسكو دعت بشكل دائم لحل أزمة شرقي أوكرانيا عبر المفاوضات
– أعرب عن أمله في أن تسوي أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك خلافاتها
– ورد على سؤال عن استخدام محتمل لقوات في دونباس: موسكو ستنفذ التزاماتها إذا اقتضت الضرورة
– أفضل قرار يمكن لأوكرانيا اتخاذه هو التخلي عن طموحاتها للانضمام لحلف شمال الأطلسي
– يتعين على أوكرانيا نزع سلاحها
– حديث أوكرانيا عن الطموحات النووية يستهدف روسيا ووصلتنا الرسالة
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