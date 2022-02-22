شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. كلمة جديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمة جديدة له اليوم الثلاثاء: شاهد بالضغطهنا:

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