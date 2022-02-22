شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط امرأة آسيوية حاولت إدخال مخدرات للكويت بطريقة غريبة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن رجال جمرك الشحن الجوي في الكويت، من إحباط محاولة امرأة آسيوية إدخال 40 قطعة من مخدر الحشيش إلى البلاد، بطريقة غريبة وماكرة.

حيث اشتبه رجال الجمرك في المرأة التي كانت قادمة إلى الكويت، وعند تفتيشها عثروا معها على 40 قطعة حشيش، اليوم الثلاثاء.

وأشار مصدر جمركي في تصريحات لصحيفة الراي الكويتية، أن المضبوطة في العقد الرابع من العمر وقد حاولت ادخال قطع الحشيش موزعة في أكياس بهارات مختلفة.

وأضاف : أمر مدير الشحن الجوي مطلق تركي العنزي بإعداد محضر ضبط، واحالتها للجهات المختصة مع اعطاء التوجيهات بالتشدد في المراقبة بعد عودة الحياة الطبيعية للمطار.