شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اشتعال 3 وحدات لتوليد الطاقة في لوغانسك بعد هجوم لمسلحين موالين لموسكو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت مصادر مطلعة، اندلاع النيران بـ 3 وحدات لتوليد الطاقة في لوغانسك بعد هجوم لمسلحين موالين لموسكو، وفقا لخبر عاجل نشرته العربية.

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيتم، اليوم، إعلان أول دفعة من العقوبات على روسيا بعد اجتماع وزراء الخارجية.

وأوضح أنه بصدد فرض حزمة عقوبات أولية اليوم ضد المشاركين في قرار الاعتراف بالمناطق الانفصالية في أوكرانيا، وكذلك البنوك الممولة للعمليات العسكرية الروسية.

وأضاف أن العقوبات ستشمل كل من شارك في الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوجانسك من حيق التعامل مع البنوك داخليًا وخارجيًا.

وأكد أن العقوبات ستستهدف قدرة روسيا على الوصول إلى أسواقه وخدماته، وذلك ردًا على قرار الرئيس الروسي بدخول قوات الجيش إلى إقليم دونباس المتنازع عليه.